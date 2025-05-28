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16:20, 28 мая 2025Культура

Безрукову укусила ядовитая сколопендра

Актриса Безрукова вспомнила, как ее укусила сколопендра во время участия в шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказала, что ее укусила ядовитая сколопендра во время участия в шоу «Последний герой». Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Артистка вспомнила об этом случае, когда желала здоровья певцу Филиппу Киркорову. Она указала на то, что в России «сильнейшие доктора, которые справляются с большими ожоговыми историями».

Так, по словам Безруковой, после укуса ядовитой многоножки она отказалась от лечения в филиппинской клинике и отправилась восстанавливаться в РФ. «Нога была в таком состоянии, что я уже очень опасалась, она уже была темно-малинового цвета и не вмещалась ни в какую обувь», — поделилась актриса.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов высказался о состоянии Филиппа Киркорова.

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    Безрукову укусила ядовитая сколопендра

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