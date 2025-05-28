Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке хотел привести их в чувство

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке мужчина объяснил свой поступок. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина хотел привести животных в чувство. Для этого он купил в аптеке валерьянку и решил дать лекарство рысям и леопардам, чтобы их успокоить. Таблетки отправлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что злоумышленник — 43-летний москвич. Он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него диагностирована шизофрения. Кроме того, он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней и за незаконное приобретение и хранение оружия.

27 мая сообщалось, что мужчина целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно их убрали.

