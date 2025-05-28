Бык прогнал с дороги ягуаров и попал на видео

What's the Jam: В Бразилии бык прогнал с дороги двух ягуаров и попал на видео

В Бразилии бык породы нелор прогнал с дороги двух крупных ягуаров. Об этом пишет What's the Jam.

Происшествие попало на видео, которое сняла биолог Паула Охеда. Она наткнулась на необычную сцену, когда везла группу туристов по заповеднику в штате Мату-Гросу-ду-Сул. В ролике видно, как бык идет по дороге, а путь ему преграждают две крупные кошки. Бык не остановился и продолжил движение в сторону ягуаров. Хищники начали отступать, а нелор ускорился, опустил голову и прогнал их с дороги в заросли.

Охеда утверждает, что на пути быка оказались ягуары с кличками Итапира и Формозо. «Итапира обожгла лапы во время недавнего лесного пожара. Ее выпустили в заповедник после лечения», — пояснила биолог.

Она также отметила, что кошки не атаковали из-за эффекта привыкания. Это психологический эффект, при котором у животных постепенно снижается реакция на раздражители, не несущие угрозы, при постоянном их воздействии.

«Я не думала, что ягуары нападут на быка, потому что они только что спаривались. Я уже видела подобные ситуации с другими ягуарами. Но бык просто шел вперед, и я была очень удивлена, когда он побежал на них», — рассказала Охеда What's the Jam.

Ранее сообщалось, что в Чили сбежавшая от хозяев корова сбила с ног полицейского, который пытался ее поймать. Происшествие снял на видео очевидец.