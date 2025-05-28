Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:25, 28 мая 2025Из жизни

Бык прогнал с дороги ягуаров и попал на видео

What's the Jam: В Бразилии бык прогнал с дороги двух ягуаров и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии бык породы нелор прогнал с дороги двух крупных ягуаров. Об этом пишет What's the Jam.

Происшествие попало на видео, которое сняла биолог Паула Охеда. Она наткнулась на необычную сцену, когда везла группу туристов по заповеднику в штате Мату-Гросу-ду-Сул. В ролике видно, как бык идет по дороге, а путь ему преграждают две крупные кошки. Бык не остановился и продолжил движение в сторону ягуаров. Хищники начали отступать, а нелор ускорился, опустил голову и прогнал их с дороги в заросли.

Охеда утверждает, что на пути быка оказались ягуары с кличками Итапира и Формозо. «Итапира обожгла лапы во время недавнего лесного пожара. Ее выпустили в заповедник после лечения», — пояснила биолог.

Материалы по теме:
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021

Она также отметила, что кошки не атаковали из-за эффекта привыкания. Это психологический эффект, при котором у животных постепенно снижается реакция на раздражители, не несущие угрозы, при постоянном их воздействии.

«Я не думала, что ягуары нападут на быка, потому что они только что спаривались. Я уже видела подобные ситуации с другими ягуарами. Но бык просто шел вперед, и я была очень удивлена, когда он побежал на них», — рассказала Охеда What's the Jam.

Ранее сообщалось, что в Чили сбежавшая от хозяев корова сбила с ног полицейского, который пытался ее поймать. Происшествие снял на видео очевидец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Россиянам покажут документальный сериал о самой жестокой ОПГ в истории страны

    Зеленский упрекнул Россию из-за площадки для переговоров

    В Кремле заявили о соревновании Франции и Германии в провоцировании конфликта

    Бык прогнал с дороги ягуаров и попал на видео

    Мощный пожар в подмосковном строймаркете сняли на видео

    Перечислены первые смартфоны Samsung с Android 16

    Безрукову укусила ядовитая сколопендра

    Вероятность исчезновения в России наличных денег оценили

    Реакция принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости