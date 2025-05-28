Дачникам назвали эффективный способ борьбы со слизнями

Агроном Туманов: В борьбе со слизнями поможет пиво

Эффективно бороться со слизнями на дачном участке поможет пиво. Способ избавиться от вредителей назвал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов, передают «Аргументы и факты».

Эксперт посоветовал изготовить пивные ловушки. «Это может быть дощечка, под которую поставлена небольшая баночка с водой, разбавленной пивом. Влажность и запах привлекут слизней, они туда приползут с большим удовольствием, а вы сможете их собрать и уничтожить», — объяснил Туманов.

Он добавил, что также можно использовать химические препараты, однако такой способ опаснее пива, поэтому при его выборе необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, в борьбе со слизнями поможет зола, рассыпанная вокруг растений. Мелкие частицы раздражают тело слизней, из-за чего вредители не могут преодолеть преграду.

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