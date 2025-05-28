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18:43, 28 мая 2025Экономика

Добычу нефти решили не увеличивать

Страны ОПЕК+ договорились не увеличивать добычу нефти до конца 2026 года
Вячеслав Агапов

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Страны ОПЕК+ договорились не увеличивать добычу нефти до конца 2026 года. Об этом заявили в коммюнике по итогам заседания стран — участниц объединения

Текущий уровень добычи сырья сохранили до 31 декабря 2026 года.

«В свете неизменной приверженности стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, принципам Декларации о сотрудничестве (DoC), направленной на достижение и поддержание стабильности на нефтяном рынке, страны-участницы решили подтвердить уровень общей добычи сырой нефти для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Соглашении», — отмечают участники встречи.

Также в рамках встречи было решено разработать механизм оценки максимальной устойчивой производственной мощности (MSC) стран-участниц, который будет ориентиром для определения базовых показателей производства на 2027 год для всех стран — участниц картеля. Следующая встреча, сороковая по счету, была назначена на 30 ноября 2025 года.

Ранее источники Reuters предположили, что участники соглашения ОПЕК+ согласуют очередной этап ускоренного повышения добычи нефти. Решение о росте добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо 135 тысяч будет принято в субботу, когда встречу проведут делегации восьми стран, пояснили они. Само повышение добычи началось только в мае, июньский рост был согласован в конце апреля. Этот удар направлен на сланцевую нефть из США.

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