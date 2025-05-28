Додик: Власти Республики Сербской преследуются Западом из-за отношения к России

Власти Республики Сербской подвергаются политическим преследованиям со стороны Запада, поскольку дружественно относятся к России. Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Республика Сербская и Сербия были единственными во всей Европе, кто не стал вводить санкционные ограничения против России после начала специальной военной операции (СВО), и именно по этой причине на сегодняшний день руководство Республики Сербской подвергается политическим преследованиям со стороны Запада», — отметил политик.

По словам Додика, к руководству региона подставили «фальшивого верховного представителя, якобы назначенного Советом безопасности Организации объединенных наций» (СБ ООН).

Ранее Додик заявил, что Россия вовремя распознала опасность с Запада, вознамерившегося завладеть российскими ресурсами, и оправданно начала специальную военную операцию на Украине. Он объяснил, что западные страны изначально были включены в столкновение и «инсценировали украинский конфликт».