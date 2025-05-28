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13:22, 28 мая 2025Силовые структуры

Еще троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

Суд приговорил троих военных ВСУ к 16 и 15 годам за вторжение в Курскую область
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Речь идет о 39-летнем младшем сержанте Виталии Солодухе, 27-летнем главном сержанте Вадиме Разгоне и 38-летнем Дмитрии Санкевиче. Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Первого приговорили к 16 годам лишения свободы, второго и третьего — к 15. Все они первые три года пробудут в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии строгого режима.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2024 года украинские военные с автоматами, пулеметами, гранатометами, ручными гранатами и боеприпасами в составе подразделения на бронеавтомобиле незаконно пересекли российскую границу и вторглись на территорию указанного региона. Далее они разместились в оборудованных наблюдательно-огневых позициях, установив единую систему разведки, огня и связи для обеспечения действий подразделений ВСУ.

В течение нескольких суток украинские солдаты блокировали один из населенных пунктов Курской области, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях подразделений войск России. Также военные ВСУ запугивали мирных жителей и препятствовали их свободному передвижению и эвакуации.

Мужчин задержали вечером 1 октября 2024 года.

Ранее суд приговорил украинского военного к 15 годам за вторжение в Курскую область.

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