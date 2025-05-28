Эвакуацию литовцев из Сувалкского коридора опровергли

Репке: Bild не сообщал об эвакуации литовцев из Сувалкского коридора

Немецкое издание Bild не писало об эвакуации литовцев из Сувалкского коридора. Об этом заявил аналитик газеты Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Bild не сообщал, что местные жители покидают район Сувалкского коридора (...). Мы сообщали об обратном», — опроверг Репке.

26 мая появилось сообщение, что жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать Сувалкский коридор. Уточнялось, что причиной эвакуации в регионе стали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России.

Ранее стало известно, что Литва модернизирует Сувалкский коридор. По словам заместителя министра обороны республики Томаса Годляускаса, это делалось для «защиты от нападения России на Европейский союз и НАТО».