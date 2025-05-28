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21:29, 28 мая 2025Бывший СССР

В Евросоюзе допустили продление защиты для граждан Украины

Посол Ченцов: ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2027-го
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) может продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, Киев рассчитывает, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев до марта 2027 года. Он добавил, что на решение Еврокомиссии «повлияла ситуация безопасности на Украине, которая, к сожалению, не улучшается».

«Следует учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС, — это женщины, и около трети — дети, т.е. уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно», — отметил Ченцов.

Ранее газета The New York Times написала, что разногласия между Штатами и странами Европы по вопросам поддержки Украины могут обостриться в июне. Речь идет о предстоящих саммитах «Большой семерки» (G7) и НАТО.

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