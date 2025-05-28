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20:45, 28 мая 2025Мир

Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

Фицо: ЕС может пойти на уступки в вопросе отказа от энергоресурсов из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) может пойти на уступки в вопросе отказа от импорта энергоресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Политик отметил, что перед странами ЕС стоит серьезная проблема в вопросе прекращения поставок ядерного топлива, обогащенного урана, нефти и газа из России.

«Но уже слышу хорошие новости, что есть заинтересованность в том, чтобы договориться, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — добавил он.

Ранее Фицо назвал неприемлемыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС. Он заявил, что если в Европе кто-то хочет проводить политику единственного обязательного для всех мнения, то это говорит о конце демократии.

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