Голуби залетели в салон самолета, устроили хаос на борту и попали на видео

Два голубя влетели в салон самолета Delta Airlines и задержали его вылет в США

Два голубя влетели в самолет авиакомпании Delta Airlines и задержали его вылет в США. Хаос, который птицы устроили в салоне, попал на видео, его опубликовал таблоид The New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 25 мая, в международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол. На размещенных кадрах видно, как один из пассажиров пытается поймать птицу с помощью пиджака, в то время как на заднем плане кричат его попутчики.

«Пилот поднялся на борт и сказал: "Дамы и господа, у нас возникла непредвиденная ситуация с представителями животного мира", — рассказал пассажир Том Коу порталу WCCO News. — И все в этот момент начали смеяться».

Мужчина добавил, что в салон вызвали грузчика, который забрал птицу с собой и выпустил ее на волю. Однако, когда пилоты уже выруливали на взлетно-посадочную полосу, оказалось, что в самолете был второй голубь. Именно в этот момент Коу достал телефон и снял видео, которое потом распространилось в сети.

В конце концов лайнеру пришлось вернуться к терминалу, а экипаж снова обратился за помощью к грузчику. Представитель Delta Airlines сообщил, что воздушное судно благополучно прибыло в точку назначения примерно с часовой задержкой.

В марте пара оленей вышла на взлетную полосу аэропорта в Японии, парализовала его работу и попала на видео. Судя по опубликованным в сети кадрам, рогатые парнокопытные стремительно бегут мимо стоящего на полосе самолета.