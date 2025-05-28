Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Юлия Стародубцева
Сегодня
14:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Сегодня
13:45 (Мск)
Себастьян Офнер
Ролан Гаррос (м)
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ахмат
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Диана Шнайдер
Сегодня
17:30 (Мск)
Даяна Ястремская
Ролан Гаррос (ж)
Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия — Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига конференций|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
12:17, 28 мая 2025Спорт

«Химки» окончательно исключили из РПЛ

РФС окончательно исключил «Химки» из РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба «Химки» на отказ в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» окончательно исключены из элитного дивизиона чемпионата страны.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в РПЛ по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России.

О непрохождении «Химками» лицензирования на следующий сезон стало известно 16 мая. С прошлого года у команды были проблемы с выплатой зарплаты футболистам и сотрудникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Глава МИД Турции Фидан посетит Киев

    Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

    Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

    Политолог назвал причины критики США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Преследователь на самокате изрезал ножом российского боксера

    В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским при одном условии

    Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

    В Кремле раскрыли подробности о работе над меморандумом по Украине

    В Кремле оценили первые результаты масштабного обмена военнопленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости