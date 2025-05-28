«Химки» окончательно исключили из РПЛ

РФС окончательно исключил «Химки» из РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба «Химки» на отказ в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» окончательно исключены из элитного дивизиона чемпионата страны.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в РПЛ по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России.

О непрохождении «Химками» лицензирования на следующий сезон стало известно 16 мая. С прошлого года у команды были проблемы с выплатой зарплаты футболистам и сотрудникам.