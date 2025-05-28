Хранилище ядерных отходов назвали одной из целей атаки беспилотников на Россию

Mash: Целью налета дронов ВСУ на Калужскую область могла быть Обнинская АЭС

Целью налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Калужскую область могла быть Обнинская АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

28 мая Минобороны сообщило, что Калужская область была атакована украинскими беспилотниками.

Один из дронов был сбит в километре от АЭС, отмечает Mash. Сейчас станция законсервирована, однако рядом с нею расположено хранилище ядерных отходов. Обломки упали на территории станции, повредив при этом жилой дом.

Одному из самых масштабных за последнее время налету дронов ВСУ подвергся и столичный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении над регионом 42 беспилотников. Повреждены были три жилых дома, пострадавших нет.