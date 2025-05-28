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18:16, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Известный комик столкнулся с ограничениями в работе из-за поддержки России

Комик Старовойтов заявил, что не может работать на Западе из-за поддержки России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Vstavat' / VK

Известный российский комик Стас Старовойтов рассказал, с какими ограничениями в работе столкнулся из-за поддержки России. Об этом он высказался в интервью каналу «Вести. Донецк», видео доступно в Telegram.

По словам Старовойтова, он не может выступать на Западе, так как ни один организатор не будет с ним сотрудничать. «Даже если кто-то найдется и займется, там прекрасно работают люди со светлыми лицами, которые тут же напишут бумагу о том, что негодяй-террорист пытается ворваться в Евросоюз со своими шуточками», — заявил юморист.

Он также предположил, что, если бы у него были концерты в Европе, зрители могли бы устроить провокации. Комик признался, что хотел бы этого избежать.

Ранее Старовойтов порассуждал, где бы он мог жить, кроме России. Такой страной, по мнению комика, стала бы Куба. Он уточнил, что хотел бы иметь дом там, где тепло и солнечно.

До этого юморист назвал самые глупые вопросы, которые ему задавали во время интервью. Таковыми он счел вопросы о том, есть ли у него поклонникии, и о курьезных случаях в жизни.

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