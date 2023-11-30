Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

Комик Стас Старовойтов заявил, что помимо России мог бы жить на Кубе

Известный российский стендап-комик Стас Старовойтов в интервью проекту «Не Пруст» оценил перспективу жизни в другой стране. Выпуск доступен на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, в какой стране он мог бы жить, кроме России, комик предположил, что был бы готов поселиться в Латинской Америке. «Возможно, Куба», — добавил он. Комик также отметил, что хотел бы владеть домом, который находился бы там, где тепло и солнечно.

Ранее Старовойтов рассказал, какие вопросы на интервью он считает самыми глупыми. Юморист заявил, что ему кажется нелепой просьба журналистов рассказать о курьезных случаях, происходивших в его жизни.

Перед этим стендап-комик высказался об особенности КВН. Старовойтов счел, что «Клуб веселых и находчивых» является стабильным, но при этом закрытым проектом.