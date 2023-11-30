Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:15, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

Комик Стас Старовойтов заявил, что помимо России мог бы жить на Кубе
Стас Старовойтов

Стас Старовойтов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Известный российский стендап-комик Стас Старовойтов в интервью проекту «Не Пруст» оценил перспективу жизни в другой стране. Выпуск доступен на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, в какой стране он мог бы жить, кроме России, комик предположил, что был бы готов поселиться в Латинской Америке. «Возможно, Куба», — добавил он. Комик также отметил, что хотел бы владеть домом, который находился бы там, где тепло и солнечно.

Ранее Старовойтов рассказал, какие вопросы на интервью он считает самыми глупыми. Юморист заявил, что ему кажется нелепой просьба журналистов рассказать о курьезных случаях, происходивших в его жизни.

Перед этим стендап-комик высказался об особенности КВН. Старовойтов счел, что «Клуб веселых и находчивых» является стабильным, но при этом закрытым проектом.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

      Финляндия прекратила приграничное сотрудничество с Россией после решения Москвы

      Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

      В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости