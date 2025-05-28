Российский военный случайно снял на видео гибель всей своей группы под Курском

Боец ВС России случайно снял кадры гибели всей боевой группы при ударе ВСУ

Российский военный случайно снял на видео гибель своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Это следует из видео, опубликованного военкором RT Владом Андрицей в Telegram.

Как рассказал боец с позывным Турист, его подчиненный в составе группы отправился на эвакуацию военной техники, но командиры оккупировавших регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили не соблюдать режим прекращения огня и нанесли удар по российским военным.

Судя по опубликованному военкором видео, российские бойцы находились рядом с подбитой техникой на мосту через реку. На кадрах видно, что оператор успевает обратиться к сослуживцу со словами «Лень, давай, забираем» и через пять секунд в точку, где стояли военные, попадает снаряд ВСУ. После прилета автора видео отбрасывает на землю, место взрыва озаряет вспышка, над мостом поднимается густой белый дым.

Известно, что оператор видео стал единственным выжившим из всей группы.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия были остановлены до 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины.