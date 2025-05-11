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02:40, 11 мая 2025Мир

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия

Песков: Москва стала свидетелем нарушения режима прекращения огня Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.

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«Москвичи и гости столицы были свидетелями нарушений режима прекращения огня, атак беспилотников, закрытия аэропортов, нарушения воздушного сообщения. Разве вы не были свидетелями этого здесь? Вы это видели», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о введении режима прекращения огня на период празднования.

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