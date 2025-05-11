Песков: Москва стала свидетелем нарушения режима прекращения огня Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.

«Москвичи и гости столицы были свидетелями нарушений режима прекращения огня, атак беспилотников, закрытия аэропортов, нарушения воздушного сообщения. Разве вы не были свидетелями этого здесь? Вы это видели», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о введении режима прекращения огня на период празднования.