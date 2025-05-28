Российский командир рассказал об ударе ВСУ по его группе бойцов во время перемирия

RT: ВСУ ударили по группе российских бойцов во время перемирия 9 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по группе российских бойцов во время перемирия 9 мая, выжил только оператор. Об этом рассказал командир роты 22-го полка с позывным Турист, пишет RT.

По его словам, в этот день было решено эвакуировать технику с передовой.

«Так как перемирие, надеялись, что противник не будет наносить удары. Но противник срисовал нашу технику и нанес артиллерийский удар. Выжил только оператор», — вспомнил Турист.

Он уточнил, что сам в этот момент находился на другой позиции.

Президент России Владимир Путин объявлял перемирие на линии фронта с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Минобороны позднее сообщали, что ВСУ за время перемирия 14043 раза нарушили режим прекращения огня.