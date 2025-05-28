Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

Песков о словах Трампа: У РФ есть национальные интересы, которые превыше всего

У России, как и у США, есть собственные национальные интересы, которые стоят превыше всего. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, передает ТАСС.

«Честно говоря, я не стал бы комментировать соответствующие заявление, поскольку понятно, что изрядно прикладывающая усилия американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта. И мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что у Москвы, как и у Вашингтона, есть свои национальные интересы, «стоящие превыше всего для Путина и всей России». Он добавил, что российская сторона готовится к следующему раунду переговоров с представителями Украины, а также будет продолжать поддерживать контакты с США по вопросу урегулирования кризиса.