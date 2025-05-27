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19:20, 27 мая 2025Мир

Трамп предупредил Путина

Трамп пригрозил РФ, заявив, что Путин играет с огнем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин якобы играет с огнем. С таким предупреждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Чего не понимает Владимир Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнем!» — предупредил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа о недовольстве действиями Путина и ударами Воздушно-космических сил РФ по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой».

26 мая газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп не намерен вводить новые антироссийские санкции, несмотря на критику в адрес президента России. По словам неназванного европейского чиновника, лидер США «по сути, вышел» из украинского вопроса и не собирается накладывать дополнительные ограничения на Москву.

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