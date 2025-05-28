Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 28 мая 2025Мир

Кремль предупредил о фейках в СМИ по теме урегулирования на Украине

Песков: Сейчас в СМИ много фейков по теме украинского урегулирования
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сейчас в СМИ много фейков и откровенной лжи по теме украинского урегулирования. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас очень много рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений в СМИ являются абсолютно неверными, являются фейками или откровенной ложью», — отметил представитель Кремля.

Песков призвал аккуратно относиться к подобным публикациям. По его словам, обмен мнениями по таким вопросам ведется в дискретном режиме.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщило, что президент России Владимир Путин «готов к миру, но не любой ценой». По данным агентства, требования Москвы включают обязательство западных стран не расширять НАТО на восток, нейтральный статус Украины, снятие с России западных санкций, решение вопроса о замороженных российских активах, а также обеспечение защиты русскоязычного населения Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Песков рассказал о нюансах украинского конфликта

    Политолог высказался об отмене самого мощного удара по Украине

    Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

    Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

    Смягчение наказания за наркотики связали с полицейским произволом

    Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

    Россиян предупредили о погодной аномалии

    Еще троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

    Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости