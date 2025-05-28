Кремль предупредил о фейках в СМИ по теме урегулирования на Украине

Сейчас в СМИ много фейков и откровенной лжи по теме украинского урегулирования. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сейчас очень много рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений в СМИ являются абсолютно неверными, являются фейками или откровенной ложью», — отметил представитель Кремля.
Песков призвал аккуратно относиться к подобным публикациям. По его словам, обмен мнениями по таким вопросам ведется в дискретном режиме.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщило, что президент России Владимир Путин «готов к миру, но не любой ценой». По данным агентства, требования Москвы включают обязательство западных стран не расширять НАТО на восток, нейтральный статус Украины, снятие с России западных санкций, решение вопроса о замороженных российских активах, а также обеспечение защиты русскоязычного населения Украины.