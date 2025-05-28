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03:50, 28 мая 2025Мир

Лавров раскритиковал Мерца после его заявлений о России

Sky News: Лавров раскритиковал Мерца после слов о снятии запрета на удары по РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его слов о снятии запрета на удары Запада по территории России. Об этом написал журналист телеканала Sky News Айвор Беннетт.

Телеведущий назвал это «уроком» и подчеркнул пропасть в опыте политиков.

«Его 22 года на работе против 22 дней Мерца. Лавров передал Мерцу: "Тебе еще многому нужно научиться"», — указал Беннетт.

На прошлой неделе Сергей Лавров назвал нового немецкого канцлера Фридриха Мерца большим циником из-за его заявления, что Германия в нынешних реалиях должна возглавить Европу.

Помимо этого, ранее немецкий канцлер объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. Он добавил, что те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.

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