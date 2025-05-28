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09:45, 28 мая 2025Экономика

Масштабы падения розничного кредитования в России оценили

ОКБ: Розничное кредитование в России в апреле рухнуло на 54 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В апреле жители России оформили 2,66 миллиона розничных кредитов на 733,29 миллиарда рублей. Это выяснили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Выводы его экспертов процитировало РИА Новости.

В годовом выражении объем выдачи сократился на 54 процента, а количество выдач — на 57 процентов. Всего же за первые четыре месяца 2025 года в стране выдали 11,03 миллиона кредитов на 2,65 триллиона рублей. Доля займов наличными в апреле снизилась до 28 процентов. В марте этот показатель достиг 31 процента. На ипотечные кредиты пришлось 37 процентов. Что касается выданных на приобретение автомобиля кредитов, то их доля в общем объеме выдач поднялась с 13 процентов в марте до 14 процентов в апреле.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля в России оформили 41,6 тысячи ипотечных кредитов с государственной поддержкой. Объем выдачи достиг почти 230 миллиардов рублей.

Кроме того, в апреле средний размер выданных в России автозаймов уменьшился более чем на девять процентов, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

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