Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб лиги

Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб из-за невыдачи лицензии

Место подмосковных «Химок» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) займет другой клуб из элитного дивизиона. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на регламент Российского футбольного союза (РФС).

По информации источника, причиной стал отказ в апелляции решения о невыдаче лицензии РФС, необходимой для выступления в РПЛ. Отмечается, что дата предстоящего заседания исполкома РФС еще не определена.

Ранее 28 мая РФС отклонил апелляцию подмосковного клуба «Химки» на отказ в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» окончательно исключены из элитного дивизиона чемпионата страны.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в РПЛ по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России.