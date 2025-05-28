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21:44, 28 мая 2025Спорт

Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб лиги

Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб из-за невыдачи лицензии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Место подмосковных «Химок» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) займет другой клуб из элитного дивизиона. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на регламент Российского футбольного союза (РФС).

По информации источника, причиной стал отказ в апелляции решения о невыдаче лицензии РФС, необходимой для выступления в РПЛ. Отмечается, что дата предстоящего заседания исполкома РФС еще не определена.

Ранее 28 мая РФС отклонил апелляцию подмосковного клуба «Химки» на отказ в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» окончательно исключены из элитного дивизиона чемпионата страны.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в РПЛ по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России.

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