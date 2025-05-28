На Украине признали серьезное продвижение Армии России на одном направлении

Deep State: ВС России серьезно продвинулись на константиновском направлении

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на константиновском направлении, охватывая некоторые части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Украинский военный паблик подтверждает продвижение в районе Старой Михайловки в "мешке", но не полный ее захват, о котором сообщали украинские военные и эксперты, а также сама Россия», — отмечается в сообщении.

Также уточняется о продвижении около Новоеленовки, находящейся на трассе до Красноармейска (Покровска), а также у границы с Днепропетровской областью.

Ранее Deep State сообщал, что Россия продвинулась в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Кроме того, украинские военные аналитики признали успехи российских войск в Каменке на севере Харьковской области.