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13:58, 28 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали серьезное продвижение Армии России на одном направлении

Deep State: ВС России серьезно продвинулись на константиновском направлении
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на константиновском направлении, охватывая некоторые части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Украинский военный паблик подтверждает продвижение в районе Старой Михайловки в "мешке", но не полный ее захват, о котором сообщали украинские военные и эксперты, а также сама Россия», — отмечается в сообщении.

Также уточняется о продвижении около Новоеленовки, находящейся на трассе до Красноармейска (Покровска), а также у границы с Днепропетровской областью.

Ранее Deep State сообщал, что Россия продвинулась в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Кроме того, украинские военные аналитики признали успехи российских войск в Каменке на севере Харьковской области.

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