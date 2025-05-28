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01:52, 28 мая 2025Россия

Над Москвой сбили еще один БПЛА

Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший Москву. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников.

До этого Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

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