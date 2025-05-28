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22:54, 28 мая 2025Спорт

Назван способ накачать мощную грудь одним упражнением

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать мощную грудь одним упражнением. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что необходимо выполнять упражнение пуловер. Она рассказала, что упражнение помогает развивать гибкость, увеличивает диапазон движений в области груди и плеч и корректирует осанку.

Для выполнения упражнения нужно лечь верхней частью спины на лавку, согнув ноги в коленях так, чтобы они образовали угол 90 градусов. Далее следует взять гантель и расположить ее над грудью, после чего опустить снаряд за голову, при этом опуская таз к полу. Затем необходимо вернуться в исходное положение.

Ранее журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой.

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