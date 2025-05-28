Названа стоимость самой дешевой квартиры Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры-студии Петербурга оценили в 2,9 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры-студии на первичном рынке Санкт-Петербурга оценили в 2,9 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о лоте, расположенном на первом этаже 10-этажного дома. За указанную выше сумму удастся приобрести недвижимость площадью 19,5 квадратных метра без отделки. Сдача объекта запланирована на второй квартал нынешнего года.

Что касается самой дорогой студии на рынке новостроек Санкт-Петербурга, она продается в Петроградском районе за 30,4 миллиона рублей. Лот метражом 33,4 «квадрата» собираются сдать в конце 2025 года.

Ранее в мае стало известно, что самую дешевую комнату в Москве можно купить за 2,3 миллиона рублей. Новому собственнику достанется объект площадью 11,5 квадратного метра в Троицком административном округе, находящийся на первом этаже пятиэтажного дома.