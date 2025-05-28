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11:37, 28 мая 2025Забота о себе

Названы ранние проявления разных типов слабоумия

Эксперт по деменции Макдэвитт: Из-за слабоумия кардинально меняется характер
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Хелен Макдэвитт из Великобритании занялась исследованиями деменции после обнаружения этой болезни у ее бабушки, отца и матери. В интервью Daily Mail она назвала ранние проявления разных типов слабоумия.

Эксперт по деменции рассказала, что впервые узнала о заболевании, когда его диагностировали у ее бабушки. По воспоминаниям женщины, из-за болезни у ее пожилой родственницы кардинально изменился характер: она стала злой, параноидальной и обидчивой, хотя раньше была веселой, общительной и эмпатичной. «Она вела дневник, и мы заметили, что записи в нем стали беспорядочными и полными странных записей», — добавила спикер.

Британка отметила, что спустя 20 лет эта же болезнь поразила ее отца — у него были похожие симптомы. «Мы начали замечать едва заметные изменения в его характере: он стал замкнутым и говорил странные вещи», — уточнила Макдэвитт. По ее словам, сомнения в болезни родителя исчезли, когда он сказал, что забыл, как заправлять машину. «После этого его состояние стало быстро ухудшаться. Он стал очень агрессивным, злым и сердитым. Он мог проявлять словесную агрессию, а иногда и швырять вещи», — перечислила симптомы эксперт.

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При этом у матери Макдэвитт, по ее словам, болезнь проявлялась совершенно по-другому. У женщины в 78 лет обнаружили сосудистую деменцию. Этот вид заболевания возникает из-за череды микроинсультов, после которых уменьшается приток крови к головному мозгу. Ранние признаки сосудистой деменции очень разнообразны и часто едва заметны, но обычно включают трудности с планированием, проблемы с пониманием, концентрацией внимания и перепады настроения.

Ранее невролог Андрей Черемухин назвал неочевидные признаки деменции. Он уточнил, что маркером заболевания является ухудшение зрения.

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