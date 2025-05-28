Опубликованы кадры уничтожения БПЛА терминала Starlink

Опубликованы кадры уничтожения БПЛА Армии России терминала Starlink ВСУ

Опубликованы кадры уничтожения беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) терминала Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Воин DV».

«Операторы БПЛА 14-й отдельной бригады спецназа группировки "Восток" уничтожили ББМ [боевую бронированную машину] "Козак", терминал Starlink и пункт управления БПЛА на южнодонецком направлении», — отмечается в сообщении.

Ранее газета Business Insider со ссылкой на представителей украинских воинских подразделений сообщала, что противовоздушная оборона (ПВО) ВСУ испытывает истощение своих возможностей и все меньше способна отражать атаки российских беспилотных летательных аппаратов.

Также о растущих проблемах украинской системы ПВО пишет и британский журнал The Economist. Как отмечает в беседе с изданием украинский военнослужащий Денис Смажный, ВСУ все чаще используют истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, против российских дронов. В то же время Россия наращивает производство данного типа вооружений, что сделает возможным в будущем наносить удары «целыми роями».