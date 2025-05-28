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09:14, 28 мая 2025Спорт

Овечкин спел песню «Матушка» после возвращения в Россию

Александр Овечкин спел песню «Матушка» после возвращения в Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашенгтон Кэпиталс» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры с празднования пятилетия младшего сына Ильи.

На одном из видео звучит песня «Матушка» Татьяны Куртуковой. Овечкин подпевает вместе с другими гостями.

Ранее о настроении Овечкина после возвращения в Россию рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. По словам экс-хоккеиста, форвард пребывает в хорошем расположении духа.

Овечкин тайно прибыл в Россию 24 мая. Отмечалось, что таким образом он рассчитывал избежать лишнего шума и суеты со стороны поклонников.

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