Пассажир оскорбил сотрудника авиакомпании, был избит и попал на видео

Daily Mail: Сотрудник аэропорта ударил пассажира во время посадки в Манчестере

Драка с агрессивным пассажиром, который оскорбил сотрудника авиакомпании во время посадки на самолет, попала на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на видеоролик в TikTok.

Уточняется, что инцидент произошел летом 2024 года в аэропорту Манчестера, когда пассажиры садились на рейс до Крита, Греция. Однако видеозапись с избитым мужчиной появилась только сейчас.

На опубликованных кадрах клиент компании выкрикивает ругательства в адрес бортпроводников авиаперевозчика Easyjet и бросается на одного из них. Затем он обращает внимание на пассажиров, угрожая им расправой, и получает удар в живот от работника аэропорта.

Поводом для конфликта стал отказ пассажиру зайти на борт. «Я заплатил 400 фунтов за полет (42,8 тысячи рублей), а вы говорите мне, что меня не пускают на рейс», — закричал турист и впал в буйство.

Ранее пассажирке авиакомпании Frontier Airlines отказали в посадке на рейс из-за попугая. Американка прилетела в Пуэрто-Рико со своим питомцем, на которого получила справку от врача и разрешение от службы поддержки клиентов. В аэропорту Нью-Йорка с птицей не возникло проблем, однако в аэропорту островного государства ее не пустили на самолет.

