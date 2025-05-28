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14:12, 28 мая 2025Экономика

Перспективы исламского банкинга в России оценили

Комитет ГД поддержал продление на три года эксперимента по исламскому банкингу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Songsak C / Shutterstock / Fotodom  

Комитет Госдумы (ГД) по финансовому рынку поддержал инициативу продлить эксперимент по исламскому банкингу в России еще на три года. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены комитета сочли вышеуказанный эксперимент по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) перспективным и рекомендовали парламентариям принять в первом чтении законопроект о его продлении. На рассмотрение в ГД это предложение планируется внести 10 июня 2025 года.

Инициаторами продления эксперимента выступила группа депутатов и сенаторов. Поправки подразумевают в том числе меры по совершенствованию механизма исламского банкинга в стране. Согласно действующему законодательству, проведение эксперимента должно завершиться 1 сентября этого года. Теперь же в ГД предлагают продлить его до осени 2028 года.

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Исламский банкинг был запущен в России в начале осени 2023-го. Под этим понятием подразумевается ведение финансовых операций в соответствии с нормами ислама. Главным отличием подобной системы от западных является отсутствие предоставления займов под проценты. Вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Первыми регионами, в которых начал действовать этот механизм, стали Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

Ранее с призывом к финансовым организациям более активно переходить на исламский банкинг выступил глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Он отметил, что на сегодня подобный инструмент в стране недоиспользован, несмотря на его колоссальный потенциал. Одной из главных задач исламского банкинга в России Яковлев назвал развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса, в первую очередь в международном сотрудничестве.

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