Путин провел международный телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что главы государств договорились далее продолжать контакты двух стран на высшем уровне.

9 мая в ходе визита Токаева в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подарил президенту Казахстана наградной лист на присвоение его отцу Кемелю звания Героя СССР. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве. В свою очередь, казахстанский лидер заявил, что очень тронут этой инициативой.