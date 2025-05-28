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18:28, 28 мая 2025Бывший СССР

Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел международный телефонный разговор с Токаевым
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что главы государств договорились далее продолжать контакты двух стран на высшем уровне.

9 мая в ходе визита Токаева в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подарил президенту Казахстана наградной лист на присвоение его отцу Кемелю звания Героя СССР. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве. В свою очередь, казахстанский лидер заявил, что очень тронут этой инициативой.

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