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22:16, 28 мая 2025Россия

Путин рассказал о внимании к получившим инвалидность бойцам СВО

Путин призвал не ослаблять внимание к получившим инвалидность бойцам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции (СВО), получившие инвалидность, и в будущем будут нуждаться в поддержке. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всегда должны уделять этому особое внимание. В том числе и к нашим ребятам, которые получают тяжелые ранения, о которых я сказал, и нуждаются в этой поддержке с точки зрения развития специализированного спорта, специализированной физической культуры, так они и в будущем будут нуждаться», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что обсуждение темы на заседании совета не должно быть посвящено «решению только сиюминутной задачи».

Ранее Путин назвал чрезвычайно важной задачей создание условий для самореализации участников СВО. Во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства отметил, что важно сделать все необходимое для того, чтобы те, кто возвращается и будет возвращаться после выполнения задачи из зоны боевых действий на Украине, могли себя реализовать.

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