Часть российских политиков и дипломатов обвинили в раболепии перед США

Общественница Кашеварова: Часть российских политиков раболепствует перед США

Часть российских политиков «раболепствует» перед Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила российская общественница Анастасия Кашеварова в Telegram.

Общественный деятель напомнила о заявлении президента США Дональда Трампа, в котором тот посчитал, что российский лидер Владимир Путин «играет с огнем», и с РФ могли бы произойти «плохие вещи». Кашеварова подчеркнула, что даже после таких оскорбительных слов некоторые политики, СМИ и дипломаты в России будут высказываться положительно о Трампе.

«Наши СМИ и некоторые дипломаты и политики вновь будут тиражировать и восхвалять Трампа, если он скажет что-то положительное. Напрочь отшиблено национальное самосознание. Какое-то раболепие перед США», — обвинила сограждан Кашеварова.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что некоторые из его коллег продвигают интересы США. По словам депутата, он видит продвижение позиции США в деятельности «мигрантского лобби», которое якобы существует в Госдуме и интересы которого совпадают с ценностями действовавшего в России Агентства США по международному развитию (USAID).