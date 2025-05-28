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22:04, 28 мая 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о текущей ситуации в Курской области

Рогов: В Курской области ВСУ перемалываются и сгорают
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемалываются и сгорают. Об этом рассказал председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, сообщает NEWS.ru.

«Сейчас идут боевые действия в районе Теткино и Попово-Лежачи, командование ВСУ кидает все новые и новые силы, которые там просто перемалываются и сгорают», — отметил он.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил о присутствии украинских бойцов на территории Курской области. По словам политика, военнослужащие будут оставаться там как минимум до объявления перемирия.

В конце апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

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