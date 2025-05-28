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13:53, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о ВСУ в Курской области

Депутат Колесник: Информация о нахождении ВСУ в Курской области некорректная
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в приграничную зону Курской области, однако у них ничего не выходит, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Информацией о ситуации в приграничье он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о присутствии ВСУ на территории Курской области. По словам украинского лидера, военнослужащие будут оставаться там минимум до объявления перемирия.

«Зеленский уже который раз это говорит, и ВСУ пытаются прорваться в Курскую область силами буквально нескольких бойцов, крутятся возле этой границы. Но чтобы они пересекли ее, я думаю, что это некорректная информация», — заявил Колесник.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

ВСУ неоднократно пытались проникнуть в Курскую область. 26 мая украинские войска дважды намеревались зайти на территорию региона.

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