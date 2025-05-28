Россиянин косил траву и получил смертельные ожоги

Житель Карелии покосил траву и получил смертельные ожоги

Житель Карелии покосил траву и получил смертельные ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, 55-летнего мужчину после возгорания газонокосилки в деревне Бесовец доставили на вертолете в больницу с поражением более 50 процентов тела. Он получил ожоги головы, шеи и туловища, в больнице Санкт-Петербурга реанимировать пациента не смогли.

До этого стало известно, что петербуржец привел двух дочерей в клинику с гниющими ногами и ожогами. Врачи рассказали полицейским, что у одной из несовершеннолетних отсутствовал палец на руке.

Несмотря на это за медицинской помощью никто из родителей никогда не обращался. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Еще раньше житель Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга.