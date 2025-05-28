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21:14, 28 мая 2025Экономика

Российский актер сравнил жизнь в одной европейской столице и Москве

Актер Ворожцов: Таллин похож на маленькую шкатулку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Julius Jansson / Unsplash

Известный российский и эстонский актер Павел Ворожцов сравнил жизнь в Таллине и в Москве в интервью изданию «7Дней».

Артист, снявшийся в фильмах «Мастер и Маргарита», «Союз спасения» и сериалах «Беспринципные», «Плевако», ответил на вопрос, легко ли было ему как уроженцу Таллина освоиться в Москве. Ворожцов признался, что вначале ему пришлось нелегко. «Лет семь привыкал к огромному пространству Москвы и ее сумасшедшему образу жизни. В Таллине ведь все камерно, медленно, если не сказать замедленно. Этот город — словно маленькая шкатулка», — рассказал он.

Ворожцов также отметил, что часто ездит на репетиции и спектакли в МХАТ на метро, поскольку такой вид передвижения гораздо удобнее автомобиля. «Я четко знаю, что, прыгнув в метро, через 15-20 минут доберусь до театра», — добавил актер.

Ранее главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский заявил, что москвичи быстрее ходят по улице, чем жители других городов.

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