Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 28 мая 2025Россия

Российский командир раскрыл детали освобождения последних населенных пунктов в приграничье

RT: Освобождение последних курских сел осложнялось логистикой ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение последних остававшихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Курской области осложнялось логистикой противника. Детали боев за приграничные села раскрыл командир роты 22-го полка с позывным Турист, пишет RT.

Турист был в числе тех, кто поднимал российский флаг в Горнале при освобождении Курской области. Он вспомнил, что испытывал гордость в этот момент, но добавил, что еще продолжалась зачистка территорий, которая вызывала определенные сложности.

Боец уточнил, что последние остававшиеся под контролем ВСУ населенные пункты противник контролировал со своей территории, и соответственно подвоз техники и солдат был ничем не ограничен.

«Небо было чернющее — постоянно работали FPV-дроны, "Баба-Яга", происходили сбросы взрывчатки. Приходилось действовать очень аккуратно, быстро, но мы это сделали», — заключил он.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. Ранее начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина рассказывал, что во время боев за населенный пункт российским бойцам необходимо было преодолеть большое расстояние по открытой местности, где они были на виду и находились под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

    Российский регион утвердил рекордную выплату для новобранцев СВО

    Россиянин отверг свою причастность к атакам украинских дронов на Курск

    Появились подробности о резне на подростковой вечеринке в Иркутской области

    Путин высказался о значении визитов стран-друзей России на 9 Мая

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в микроплатье

    Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

    Российский командир раскрыл детали освобождения последних населенных пунктов в приграничье

    Гузеева посмеялась над заявлениями о ее побеге из России

    Флиртовавший с девушкой в аэропорту Стамбула россиянин был обвинен в домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости