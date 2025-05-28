RT: Освобождение последних курских сел осложнялось логистикой ВСУ

Освобождение последних остававшихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Курской области осложнялось логистикой противника. Детали боев за приграничные села раскрыл командир роты 22-го полка с позывным Турист, пишет RT.

Турист был в числе тех, кто поднимал российский флаг в Горнале при освобождении Курской области. Он вспомнил, что испытывал гордость в этот момент, но добавил, что еще продолжалась зачистка территорий, которая вызывала определенные сложности.

Боец уточнил, что последние остававшиеся под контролем ВСУ населенные пункты противник контролировал со своей территории, и соответственно подвоз техники и солдат был ничем не ограничен.

«Небо было чернющее — постоянно работали FPV-дроны, "Баба-Яга", происходили сбросы взрывчатки. Приходилось действовать очень аккуратно, быстро, но мы это сделали», — заключил он.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. Ранее начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина рассказывал, что во время боев за населенный пункт российским бойцам необходимо было преодолеть большое расстояние по открытой местности, где они были на виду и находились под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами ВСУ.

