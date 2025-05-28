Российский командир раскрыл детали освобождения последних населенных пунктов в приграничье

Освобождение последних остававшихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Курской области осложнялось логистикой противника. Детали боев за приграничные села раскрыл командир роты 22-го полка с позывным Турист, пишет RT.
Турист был в числе тех, кто поднимал российский флаг в Горнале при освобождении Курской области. Он вспомнил, что испытывал гордость в этот момент, но добавил, что еще продолжалась зачистка территорий, которая вызывала определенные сложности.
Боец уточнил, что последние остававшиеся под контролем ВСУ населенные пункты противник контролировал со своей территории, и соответственно подвоз техники и солдат был ничем не ограничен.
«Небо было чернющее — постоянно работали FPV-дроны, "Баба-Яга", происходили сбросы взрывчатки. Приходилось действовать очень аккуратно, быстро, но мы это сделали», — заключил он.
Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. Ранее начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина рассказывал, что во время боев за населенный пункт российским бойцам необходимо было преодолеть большое расстояние по открытой местности, где они были на виду и находились под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами ВСУ.