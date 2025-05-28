Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 28 мая 2025Силовые структуры

Российский суд простил портившую лотерейные билеты продавщицу

На Урале суд освободил от ответственности портившую лотерейные билеты продавщицу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Краснотурьинский городской суд рассмотрел дело против Ольги Дороховой, портившей лотерейные билеты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным ведомства, женщина работала продавцом-консультантом в торговой точке «Столото». Она хотела получить крупный выигрыш, и, не покупая билеты, повреждала защитный слой игрового поля. С января по март 2025 года россиянка испортила более 1000 лотерейных билетов на 271 тысячу рублей.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Она попросила прекратить дело в связи с примирением сторон: продавщица возместила ущерб представителю потерпевшего и извинилась. Суд изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Дорохову признали виновной по части 3 статьи 160 («Растрата») УК РФ, назначив штраф в размере 100 тысяч рублей. Но суд освободил ее от этого наказания.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    СК возбудил еще одно дело после резни в Иркутской области

    Раскрыт главный город для отдыха айтишников в России

    Путин проведет переговоры с иностранным гостем

    Хранилище ядерных отходов назвали одной из целью атаки беспилотников на Россию

    В Кремле оценили работу Киева над меморандумом по урегулированию конфликта

    Глава МИД Турции Фидан посетит Киев

    Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

    Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

    Политолог назвал причины критики США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости