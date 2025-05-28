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16:09, 28 мая 2025Россия

Шойгу рассказал министру госбезопасности КНДР о подвиге корейских бойцов в Курской области

Шойгу: Корейские воины защищали Курскую область как собственную Родину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ рассказал о подвиге корейских бойцов в Курской области. Его слова передает ТАСС.

«Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину», — заявил Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, будет продолжена работа по увековечению памяти корейских солдат, которые помогали Российской армии в боях за Курскую область.

Министр государственной охраны КНДР Ли Чхан Дэ заявил, что успех операции по освобождению российского региона продемонстрировал «самый высокий уровень стратегического сотрудничества».

Ранее было раскрыто число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат из КНДР, из них потери составили около 600 человек.

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