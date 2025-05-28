В КНДР назвали совместное с Россией освобождение Курской области торжеством справедливости

В КНДР назвали освобождение Курской области от ВСУ торжеством справедливости

Проведенное совместно с российскими войсками освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало торжеством справедливости, заявил министр государственной охраны КНДР Ли Чхан Дэ. Его цитирует ТАСС.

«Это послужило торжеством справедливости над несправедливостью и в то же время стало историческим событием, которое продемонстрировало прочное боевое братство между КНДР и Россией», — подчеркнул глава северокорейского ведомства.

По его словам, успех операции по освобождению российского региона продемонстрировал «самый высокий уровень стратегического сотрудничества». Отношения Москвы и Пхеньяна спикер назвал «союзническими и братскими».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну».