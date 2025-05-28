Европейский автопроизводитель отказался возвращаться в Россию

В Skoda заявили об отсутствии планов возвращаться на рынок России из-за санкций

Чешский автопроизводитель Skoda не намерен возвращаться на российский рынок. Об этом в комментарии Autonews рассказала пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна.

По ее словам, компания придерживается европейской санкционной политики, поэтому ни возобновление предпринимательской деятельности, ни новые деловые отношений с юридическими лицами в России не планируются.

Уход из страны, помимо санкций, она объяснила беспрецедентными сложностями в логистике и ведении коммерческой деятельности.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году производитель выпускал в Нижнем Новгороде модели Octavia, Karoq и Kodiaq, а на площадке в Калуге — Rapid. Остановка работы линий привела в первый год к сокращению производства компании на 16,7 процента по сравнению с 2021 годом.

Ранее южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group заявил, что не планирует возобновление продаж автомобилей Kia в России в 2025 году. Слухи об этом стали результатом неверной интерпретации местными СМИ текущих планов компании на рынках стран СНГ.

Осенью 2024 года сообщалось, что владельцы автомобилей Skoda в России сталкиваются с наибольшим подорожанием ремонта. За три квартала стоимость обслуживания моделей бренда выросла более чем в 2,5 раза.