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12:00, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Сообщение о замещении населения в Крыму оказалось фейком

Данные о том, что Россия насильно замещает население в Крыму, не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Информация о том, что Россия якобы замещает население в Крыму и заставляет россиян из других регионов переезжать на полуостров, оказалась фейком.

Издание «Украинская правда» написало, что российские власти якобы преследуют проживающих на полуострове украинцев, отбирают у них недвижимость. При этом россиян из других регионов страны заставляют переезжать в Крым. По утверждениям авторов статьи, происходит якобы «массовое распределение крымской земли».

Еще в 2014 году сообщалось, что в Крыму 98 процентов жителей получили российские паспорта. Помимо прочего, стоит учитывать, что Крым, как и вся Россия, многонационален — на его территории живут и украинцы, их никто не намерен депортировать. Президент Владимир Путин, в свою очередь, предлагал создать структуру, которая будет заниматься помощью гражданам Украины, переезжающим в РФ. «Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь», — говорил глава государства.

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Люди переезжают на полуостров добровольно, ни о какой насильственной колонизации речи не идет. Так, глава республики Сергей Аксенов в минувшем году указывал, что правительство продолжает меры по улучшению условия жизни на полуострове. Различные проекты в области инвестиций реализуются в сферах туризма, курортов. В сфере строительства также реализуется 55 инвестпроектов на общую плановую сумму 292,8 миллиарда руб. В рейтинге регионов по качеству жизни населения Республика Крым по итогам 2023 года поднялась с 76-го места, которое она занимала в 2015 году, на 45-е место. За период с 2014 по 2023 год построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 4,5 тысячи объектов. Многие граждане также делились личными историями о жизни на полуострове.

Спрос на недвижимость в Крыму продолжает расти. Руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова отмечала, что почти 90 процентов новостроек продаются еще до ввода объекта в эксплуатацию. Она добавила, что на полуострове в разработке находится много проектов, которые будут реализованы до 2033 года. В частности, курорт «Золотые пески России», туристический кластер в Алуште, парк развлечений в Ялте и другие. Инвесторов очень привлекает этот потенциал.

Информация о том, что власти насильно переселяют украинцев из Крыма, не получила распространения в российских СМИ.

Сообщение о насильственной колонизации полуострова Крым и депортации проживающих там украинцев является фейком. Украинцев не притесняют, президент Владимир Путин, напротив, говорил о важности их поддержки. Люди переезжают на полуостров добровольно ввиду повышающегося качества жизни.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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