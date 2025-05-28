Спасенный бельчонок подружился с охотничьей собакой в Новосибирске

В Новосибирске подружились бельчонок, упавший с дерева, и охотничья собака

В Новосибирске бельчонок, упавший с дерева, неожиданно подружился с охотничьей собакой. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

5 мая еле живого бельчонка обнаружила под деревом жительница Бийска. Животное с переломом позвоночника доставили в Новосибирск, где ветеринары смогли его выходить. Одна из врачей взяла спасенного зверька к себе домой, где у него появилась сиделка — собака Гала.

«Только собака Гала стала ему как нянька, согревала его. Когда он поправился, то сам заползал к Гале под бок», — рассказывает ветеринар. Охотничий сеттер не только не тронул бельчонка, но и позволил ему спать рядом. Сейчас полуторамесячный бельчонок полностью восстановился и готовится к возвращению в дикую природу. Выпустить его в лес планируют уже в середине лета.

Удивительная дружба между хищником и потенциальной добычей стала возможной благодаря заботе человека. В доме ветеринара, помимо Галы, живут еще один сеттер и пять кошек. Все они приняли бельчонка. Ветеринары отмечают, что такие случаи межвидовой дружбы — большая редкость в дикой природе.

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