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00:30, 28 мая 2025Наука и техника

В США посчитали российский истребитель «одним из лучших на Земле»

19FortyFive: Российский истребитель Су-35С — один из лучших на Земле
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский истребитель Су-35С можно считать «одним из лучших на Земле». Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

Автор Брент Иствуд напоминает, что Су-35БМ (и его экспортная версия Су-35С) пользуются популярностью в Китае и Индонезии. Обозреватель отмечает первоклассный радар, новую систему радиоэлектронной борьбы и обновленные двигатели самолета.

«Су-35БМ — превосходный истребитель с маневренностью, которую так любят пилоты. Он может выполнять маневры с перегрузкой 9g. Большой угол атаки обеспечивает превосходные возможности воздушного боя», — говорится в публикации.

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В перспективе Су-35БМ получит управляемую ракету класса «воздух — воздух» сверхбольшой дальности КС-172. «Он обладает достаточными возможностями для завоевания превосходства в воздухе и может склонить чашу весов в бою. Со временем он станет более модернизированным с лучшими радарными системами и обновлениями авионики», — заключает автор.

Ранее экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» показали возможности сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С на выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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