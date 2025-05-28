Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 28 мая 2025Мир

США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США примут участие во встрече по безопасности в Москве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Сотрудники посольства США примут участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Соединенные Штаты представят советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо.

Ранее стало известно, что в встрече также примет участие глава Республики Сербской Милорад Додик.

Форум проходит с 27 по 29 мая в Национальном центре «Россия» с участием свыше 125 делегаций из более чем 100 стран. Отмечается, что на ней «будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества», указали в МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Волейболист российского клуба умер в 18 лет

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости