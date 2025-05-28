США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США примут участие во встрече по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США примут участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Соединенные Штаты представят советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо.

Ранее стало известно, что в встрече также примет участие глава Республики Сербской Милорад Додик.

Форум проходит с 27 по 29 мая в Национальном центре «Россия» с участием свыше 125 делегаций из более чем 100 стран. Отмечается, что на ней «будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества», указали в МИД.