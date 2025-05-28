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10:38, 28 мая 2025Россия

Стало известно о повреждении электрички в результате атаки БПЛА на Зеленоград

Электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки БПЛА на Зеленоград
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Инфопортал Зеленограда»

Электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Зеленоград (Москва). Об этом сообщил Telegram-канал «Инфопортал Зеленограда».

На представленных кадрах видно, что у электропоезда выбило все стеклопакеты. В издании уточнили, что это произошло из-за падения сбитого дрона в депо Крюково. На земле образовалась воронка.

Кроме того, пассажиры пожаловались на задержки поездов на станции Крюково.

До этого стало известно, что сотрудники силовых структур оцепили место падения обломков беспилотника в Зеленограде.

Еще раньше было опубликовано фото из Зеленограда, где после атаки дрона загорелось здание технопарка.

28 мая мэр столицы России Сергей Собянин рассказал об атаке БПЛА на Зеленоград. Он отметил, что никто из граждан не пострадал. Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков начали работу специалисты оперативных служб.

ЖЗЛ
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